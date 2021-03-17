"الانتقالي الجنوبي" يرحب بدعوة السعودية لاستكمال اتفاق الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، بدعوة الخارجية السعودية لاستكمال تنفيذ بقية نقاط "اتفاق الرياض" بين الأطراف اليمنية.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانا جاء فيه "يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالدعوة الصادرة عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة".



وشدد البيان على الحرص المشترك تجاه تثبيت الأمن والاستقرار في اليمن، وضمان حياة كريمة للمواطنين كأولوية قصوى.



وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية إكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك بدء مشاورات تشكيل الوفد التفاوضي المشترك المنصوص عليه في اتفاق الرياض والذي سيعنى بتفاهمات وقف إطلاق النار والملف الإنساني ومشاورات العملية السياسية، بما يضمن حقوق الشعب الجنوبي اليمني وتطلعاته الوطنية المشروعة.



وفي وقت سابق، رحبت الحكومة اليمنية ببيان السعودية بشأن اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق.

وشددت على أن استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض يجب أن يحتل أولوية قصوى لحماية هذا الإنجاز الذي ما كان له أن يتم لولا الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة.



وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أصدرت الخارجية السعودية بيانا أعربت عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق، داعية طرفي "اتفاق الرياض" للاستجابة العاجلة والاجتماع لاستكمال تنفيذ بقية نقاط الاتفاق.



وأكدت أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف، وحقن الدماء ورأب الصدع، ودعم مسيرة اليمن لاستعادة دولته وأمنه، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل.

