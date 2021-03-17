إرهاب الحوثي يتصاعد.. قتل وإحراق للممتلكات وتهجير قسري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

صعدت مليشيا الحوثي اعتداءاتها بحق المدنيين بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن البلد، وذلك خلال سلسلة هجمات طالت 4 مدن محررة.

وأسفرت قذائف وصواريخ أطلقتها المليشيات الانقلابية، واستهدفت مدن الحديدة وتعز ومأرب والضالع، عن مقتل وإصابة نحو 20 مدنيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب حصيلة تتبعتها ”الخليج 365” لجرائم الحوثيين خلال 24 ساعة.

وزير دفاع اليمن: هدفنا تحرير بلادنا من المد الإيراني



ولم تمض ساعات عن الإدانات الدولية خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، للعنف الحوثي، لترتكب آلة إجرام المليشيات واحدة من أبشع جرائمها بحق أسرة كاملة في أعقاب قصف المنازل بالمدفعية الثقيلة في محافظة الحديدة، غربي البلاد.