"التعاون الإسلامي" تجدد دعمها لليمن وتدعو لاستكمال اتفاق الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها مع اليمن، مؤكدة ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية، والمساعدة في حقن الدماء ورأب الصدع، بالإضافة إلى دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأشار إلى أن المنظمة تتابع التطورات الأخيرة في اليمن خاصة الأحداث التي جدّت الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع اليمن، ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، رحبت الحكومة اليمنية ببيان الخارجية السعودية الذي أدان اقتحام متظاهرين لقصر "معاشيق" في عدن جنوبي البلاد.

وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان، على أهمية منحها الفرصة لخدمة الشعب في ظل الأوضاع الصعبة.

وأعربت عن بالغ الامتنان لهذا الموقف المنسجم تماما مع الجهود الأخوية التي بذلتها وما زالت تبذلها المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.

وشددت على أن استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض يجب أن يحتل أولوية قصوى لحماية هذا الإنجاز الذي ما كان له أن يتم لولا الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وشكل توقيع اتفاق الرياض التاريخي، الذي تم برعاية سعودية إماراتية، واحتضنته الرياض، ضربة للإخوان وأذرعهم في اليمن، فتفرغت الجماعة الإرهابية للتصعيد جنوبا وحشد مليشيا الحوثي نحو أبين، في محاولة لتفجير الوضع في عدن، ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم.