شكرا لقرائتكم خبر عن «أربعاء المرح» في «موشنجيت دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق متنزه «موشنجيت دبي»، مؤخراً، فعالية «أربعاء المرح» والتي تتيح لكل الزوار إمكانية الاستمتاع بتناول وجبة مجانية كل أربعاء. وبعد الانتهاء من قضاء أمسية حافلة بالأوقات الممتعة من اللعب ومشاهدة العروض الشيقة، يمكن للزوار الاستمتاع بتناول العشاء بعد الرابعة عصراً بدون دفع أي مبلغ إضافي.

ويوفر «موشنجيت دبي» العروض الموجهة لمختلف الأفراد والشرائح، وهي تشمل مجموعة من الألعاب والمرافق الترفيهية بما في ذلك خمسة جبال روسية وبرج السقوط والألعاب المائية ومختبرات لعب تفاعلية وأجهزة ثلاثية الأبعاد لمحاكاة الحركة والعروض المسرحية المباشرة وغيرها. وبصفتها وجهة ترفيهية مفتوحة على مدار العام، تضم «موشنجيت دبي» 22 مرفقاً ترفيهياً في الداخل، بالإضافة إلى مناطق باردة ومناظر طبيعية مظللة في جميع أنحاء المتنزه. كما يمكن للضيوف الاختيار بين تسعة مطاعم عائلية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أكشاك الأطعمة السريعة والمنتشرة في مختلف أنحاء المتنزه. بحيث يبيع متنزه موشنجيت دبي المنتجات الترويجية الرسمية المرخصة للأفلام عبر 15 متجراً للتجزئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأكشاك والعربات.

وتماشياً مع الإجراءات الصحية الوقائية، يحرص «موشنجيت دبي» على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع الإرشادات الحالية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والممارسات الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. وتشمل هذه الإجراءات تدابير التباعد الاجتماعي والدفع دون تلامس وخفض الطاقة الاستيعابية للألعاب والمتاجر والمطاعم واتباع إجراءات صارمة للتنظيف والتعقيم.