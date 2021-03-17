شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يطالب بإعادة مباراته مع النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلن نادي اتحاد كلباء عن تقدمه بشكوى رسمية للجنة الانضباط، طاعناً في عدم قانونية مباراة الفريق الأول أمام نظيره النصر، ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز«العميد» بنتيجة 2-1.

واستندت اللجنة القانونية بالنادي الكلباوي في الشكوى التي قدمت الثلاثاء إلى بعض الأخطاء التحكيمية والمتمثلة في قيام الحكم يحيى الملا بمخالفة المادة 14 من قانون لعبة كرة القدم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ذلك بإلغاء ركلة جزاء لمصلحة النصر بعد تنفيذها واحتساب ركلة حرة غير مباشرة، وذلك بسبب دخول عدد من لاعبي النصر المنطقة المحرمة لحظة تنفيذ ركلة الجزاء، ولم يعد الحكم الركلة كما هو متبع في مثل هذه الحالات على الرغم من رجوعه لتقنية الفيديو «فار».

وأشارت الشكوى إلى أن مراجعة تقنية «فار» في الحالتين التي شهدتها المباراة استغرقت 12 دقيقة، لكن الحكم لم يحتسب سوى 4 دقائق فقط كوقت بدلاً من ضائع، وأيضاً من المخالفات التي وقع فيها الحكم الملا وتم تضمينها في الشكوى احتساب الحكم لمخالفة قبل ولوج الكرة الشباك الكلباوية، وذلك فيما يتعلق بالهدف الثاني، ولكن بعد رجوعه للفيديو احتسب الهدف.

وأكد مايد المراشدة عضو شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء، والمستشار القانوني، أحقية ناديه كلباء في المطالبة بإعادة المباراة ،نظراً لما شهدته من أخطاء فنية وتحكيمية مؤثرة في سير المباراة التي باتت غير قانونية على حد تعبيره، مستشهداً بحادثة مماثلة شهدتها مباراة البحرين وأوزبكستان عام 2005، وهي المباراة التي شهدت دخول لاعبي منتخب أوزبكستان إلى منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركلة وبعد دخول الكرة إلى المرمى قام الحكم الياباني بإلغاء الهدف واحتساب ركلة حرة غير مباشره ليتدخل «فيفا» حينها ويعتبر المباراة بعد هذه الحادثة غير قانونية، ويقرر إعادة المباراة على الرغم من أن منتخب أوزبكستان كان فائزاً حينها على البحرين.