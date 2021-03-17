شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: وزاراتنا ومؤسساتنا الوطنية تعاملت مع الطوارئ بروح الفريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الوزارات الاتحادية والمؤسسات الوطنية والهيئات العاملة، عملت بروح الفريق الواحد والعمل التكاملي المتوازن في التعامل مع الطوارئ والأزمات برؤية ومتابعة القيادة الحكيمة، وشكلت تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا مثالاً عالمياً يحتذى به في الحد من انتشار الفيروس، بل أسهمت في تعزيز جهود العديد من الدول حول العالم، من خلال المساعدات الطبية والمنح واللقاحات ونقل المعرفة والتدريب وأسس التعامل الصحيح مع الأزمة، وقد قدّمت الإمارات دروساً للعالم في كيفية التعامل مع الأزمات، وشكلت فارقة في القدرة على استمرارية الأعمال والخدمات والعمل والتعليم عن بعد.

وقال سموه، رداً على سؤال من عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس حول تأثير جائحة كورونا على الأمن والمنشآت العقابية: إن فلسفة العمل لا تقوم على ردود أفعال أو آليات ووسائل تأتي بمحض الصدفة، بل تؤمن بالعمل الاستباقي وتعزيز الجاهزية والاستعداد، التي هي من اللبنات الأساسية للعمل الأمني والشرطي، وليس وليدة اللحظة، فما تقوم به منظومة العمل الشرطي في كل الأوقات، هو وفق استراتيجيات وسياسات تم بناؤها والعمل بها وترسيخها من منظور مستدام، فتوالت الحلول والمبادرات للتعامل مع جائحة كورونا وفق هذه الأسس الراسخة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس الأول برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بمقر المجلس في أبوظبي، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وعبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط وقادة الشرطة والدفاع المدني.

جهود «الداخلية»

وعرض سموه خلال الجلسة بيانات إحصائية، تظهر جهود وزارة الداخلية المتواصلة والمتصلة بالتعامل مع جائحة كورونا، حيث أظهرت أن الوزارة، هي أولى الجهات الحكومية في أتمتة الخدمات ووضعها بمتناول المتعاملين بصور ذكية، من خلال تطبيق الوزارة الذكي (MOIUAE) ومن خلال موقعها الإلكتروني (www.moi.gov.ae) إذ بلغ إجمالي خدمات الوزارة 171 خدمة، و117 خدمة قابلة للتحول الإلكتروني الذكي

بنسبة 100 %، وبلغت نسبة استخدام الخدمات 85% وذلك مكّن من استمرارية الأعمال الحيوية للوزارة وعدم انقطاعها، خاصة في ظل الأزمة الصحية، كما أسهم في توفير 75 غرفة اتصال مرئي عن بعد في المؤسسات العقابية بالشراكة مع الجهات القضائية لضمان استدامة خدمات النزلاء.

التعقيم الوطني

كما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني في أوقات تنفيذه بلغت 97.9% وأظهرت الاستطلاعات أن 92% من أفراد المجتمع واثقين من قدرة وزارة الداخلية على حفظ الأمن والاستقرار خلال جائحة كوفيد 19، وفي ظل هذه الأزمة، شهد العالم ارتفاعاً في بعض الجرائم، إلا أن الإحصائيات أظهرت قدرة وزارة الداخلية في الحفاظ على مستويات ومعدلات مؤشرات الأمن، ومن بينها ارتفاع مؤشر الشعور بالأمان إلى مستويات بلغت 94% في عام 2020 متقدمة على بلدان العالم وصولاً إلى المركز الثاني.

مبادرة ريادية

وشرح العميد ياسر علي الحرمي، مدير إدارة برامج التأهيل والإصلاح بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية عززت جهودها الإنسانية من خلال إطلاق مبادرة ريادية، كأول مؤسسة عقابية وإصلاحية على مستوى العالم، تقدم خدمة الحصول على لقاح (كوفيد 19) مجاناً للنزلاء، حيث استفاد من المبادرة 5552 من إجمالي عدد النزلاء.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على مد يد العون لجميع فئات المجتمع، ودعمها ومساندتها لجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا، من خلال نموذج يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ووقاية المجتمع.

واستعرض جهود قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية لضمان صحة العاملين والنزلاء على حد سواء، حيث تم إجراء الفحوص الدورية المجانية لجميع العاملين، واستحداث غرفة فحص آمنة للنزلاء لإجراء فحوص كوفيد 19، ونشر الثقافة والتوعية للعاملين والنزلاء، كما تم تطبيق العمل عن بُعد للموظفين وتطعيم 90% منهم، بالإضافة إلى تعقيم المرافق الخاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بشكل يومي، للحفاظ على نظافتها والتقليل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مبادرات ذكية

وحرصاً على استمرارية الأعمال والحفاظ على حقوق النزلاء القانونية والإنسانية، كانت هناك حزمة من المبادرات الذكية، حيث تم إطلاق خدمات إلكترونية للنزلاء تتمثل في تطبيق الزيارة الذكية وتفعيل التقاضي عن بعد، وتطبيق مشروع منصة محمد بن راشد للتعلم الذكي لاستكمال المراحل الدراسية إلى الحلقة الثالثة أي الثانوية العامة، وبالنسبة للمتعاملين، فقد تم تطبيق نظام تحويل الأموال الذكي، ما يسهم في تسهيل الخدمات للمتعاملين.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، تم إطلاق مبادرة تصنيع مستلزمات الوقاية الشخصية، مثل خياطة كمامات وبدل طبية واقية من قبل النزلاء، حيث تم تصنيع 17,600 كمامة، و30,000 واقي وجه، وتم توزيعها مجاناً على فئة العمال، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ساهمت في تطوير مهارات وقدرات النزلاء، وعززت ثقتهم بأنفسهم، ليكونوا عناصر فاعلة وإيجابية قادرة على تقديم المساهمة والحماية للمجتمع، ووقايته من كوفيد 19، وهذا يدعم مؤشرات جودة الحياة في المجتمع الإماراتي ومؤشرات المواطنة الإيجابية.

فرق عمل

ومن أهم التحديات التي واجهت المؤسسات العقابية والإصلاحية هي توقف حركات الطيران على مستوى العالم والذي بدوره عرقل عمليات ترحيل النزلاء إلى بلدانهم، ولكن بفضل وجود شركاء استراتيجيين ومميزين لوزارة الداخلية مثل وزارة الصحة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني وهيئة الطيران المدني، حيث تم تشكيل فرق عمل تنسيقية استطاعت إجلاء أكثر من (10.394) نزيلاً من المفرج عنهم والمبعدين العالقين في الدولة ينتمون إلى (98) جنسية، وكما عودتنا القيادة الرشيدة على مكارمها السخية، حيث أصدرت مجموعة من مراسيم العفو السامية استفاد منها (6039) نزيلاً.

هامش السرعات

وأكد سمو وزير الداخلية رداً على سؤال آخر من عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس حول أسباب وجود تباين في السرعات وهامش السرعة على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، بأن الأولوية تأتي دائماً لسلامة المجتمع والأشخاص والحفاظ على الأرواح، وتتولى الجهات المعنية، تحديد السرعات على الطرق، وفقاً لتقارير فنية لمهندسي الطرق والمرور والجهات المعنية في كل إمارة، بما يتناسب مع الطرق والحركة المرورية وضمان انسيابيتها، وأن الالتزام بالقوانين والسرعات المبينة في الشواخص المرورية هو أمرٌ بالغ الأهمية، وأن هامش السرعة المسموح به، هو أمرٌ تحدده مقتضيات التشريعات والتقارير الفنية والإحصائيات العلمية.

وقال العميد المهندس حسين الحارثي نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، إن القرارات المتعلقة بتحديد السرعات ومنظومة السلامة المرورية على الطرق تتم وفق دراسات علمية ومؤشرات عملية ومراحل تجريبية، يتم بها رصد النتائج والإحصائيات وصولاً إلى اتخاذ القرارات الصحيحة، والتي تضمن تعزيز السلامة على الطرق، لذا تبرز الحاجة دوماً لأهمية الوقت والإحصائيات الدقيقة لمراجعة القرارات المرورية.

الحركة الاقتصادية

وأشار إلى أن التباين الحاصل، جاء نتيجة ظروف النمو والحركة الاقتصادية في بعض الإمارات، من حيث الحاجة إلى تنظيم خاص بالطرق يضمن سلاسة وانسيابية الحركة المرورية والحركة التجارية، وأورد مثالاً للتوضيح، بأن المركبات في إمارة دبي تشكل ما نسبته 48.6% من مجموع المركبات على مستوى الدولة، وتعتبر دبي مركزاً اقتصادياً نشطاً في الدولة، وحركة الشاحنات فيها كبيرة جداً، رغم عدم وجود شارع مخصص للشاحنات، ولذا لجأت اللجان المعنية بالمرور لضبط السرعات بصورة تضمن السلامة المرورية وانسيابية تدفق النقل التجاري، وقد أكدت الأرقام الإحصائية أن ضبط السرعة بهذه الصورة ورغم تباين السرعات على طريقي «الشيخ محمد بن زايد» و«شارع الإمارات»، قد قلل وبشكل واضح أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، حيث انخفض عدد الوفيات على شارع الشيخ محمد بن زايد من 16 إلى 11 حالة، وفي شارع الإمارات انخفض عدد الوفيات من 23 إلى 5 حالات.

أخطار الأودية والأمطار

وقال سمو وزير الداخلية رداً على سؤال ثالث من محمد عيسى الكشف عضو المجلس حول أخطار الأودية وجريانها نتيجة الأمطار، وما يتسبب عن ذلك من إصابات ووفيات: إن الجهود الحكومية في هذا المجال تتضمن خططاً استعدادية استباقية، تعززها الجهود التوعية الوقائية، ولكن هناك ممارسات غير مسؤولة من بعض الأشخاص يعرضون حياتهم للخطر.

ونوه سموه إلى أن دولة الإمارات تملك شبكة من الطرق هي الأفضل على مستوى العالم طبقاً لتقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

شهادة حسن السيرة

وأكد سموه رداً على سؤال رابع مقدم من كفاح محمد الزعابي عضو المجلس حول شهادة حسن سيرة وسلوك، والأسباب التي دعت الوزارة لإدراج السوابق الجنائية للشخص في شهادة حسن السيرة على الرغم من حصوله على حكم برد اعتباره: إننا حريصون على تأهيل الأفراد الذين اخطأوا أو ارتكبوا جنحة أو جناية، بهدف تصحيح مسارهم وإعادتهم إلى موقعهم الطبيعي كأفراد منتجين في المجتمع، وذلك وفق إجراءات قانونية تضمن حماية حقوق كافة المؤسسات وأفراد المجتمع.

صقر غباش يشيد بحرص سيف بن زايد على اطلاع المجلس على جهود التعامل مع كورونا

أشاد صقر غباش بحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على وضع أعضاء المجلس وشعب الإمارات بإحاطة شاملة وكاملة حول كافة الجهود التي بذلت في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها، مضيفاً أننا اطلعنا خلال الجلسة بشكل دقيق على بعض هذه المشروعات التي تعد نموذجاً عالمياً، مؤكداً أنها جهود استثنائية مميزة وهذا أمر يسعدنا ونفتخر به وليس بغريب على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن هذه الإنجازات تتحقق بفضل رؤية وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن تكون الإمارات في المراتب الأولى في كافة المجالات وما زالت الإنجازات تتحقق ولله الحمد.