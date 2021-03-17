شكرا لقرائتكم خبر عن «لاروزا» يعيد الطوابير إلى السوق العقاري في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت الطوابير إلى السوق العقاري في دبي، وبقوة الأربعاء، حيث تجمع المئات من ساعات الصباح في كوكاكولا أيرينا في دبي، لضمان حجز وحدة في مشروع لـ«دبي للعقارات». وخلال ساعات تم بيع المرحلة المطروحة من المشروع بالكامل، ولم يستطع الكثيرون حتى من الوصول إلى داخل المجمع، بعد انتظار ساعات في الخارج.

وباعت «دبي للعقارات» كامل وحدات المرحلة الرابعة من «لاروزا» ضمن مشروع «فيلا نوفا» في «دبي لاند» البالغ عددها 170 منزل تاونهاوس وسط إقبال قوي من المشترين والمستخدمين النهائيين في سوق دبي العقاري المحلي.



وتراوحت أسعار البيع المنازل ضمن هذه المرحلة بين 1.3 و1.6 مليون درهم، بينما اختلفت مساحات الوحدات حول 1946 قدماً مربعة للوحدات المكونة من 3 غرف، وعند 2329 قدماً مربعة للوحدات المكونة من 4 غرف. وطرحت «دبي للعقارات» المرحلة الرابعة من مجمع «لاروزا» للبيع لعملائها بدفعة 10% عند الحجز وخطة سداد تصل إلى 5 سنوات، مع إعفاء بنسبة 50% من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتتضمن المرحلة هذه من 170 منزل تاونهارس ومرافق مجتمعية مختلفة تتنوع بين ناد صحي وحديقة ومنطقة للتنزه ولألعاب الأطفال والرحلات وفعاليات الشواء، بالإضافة إلى ملعب كريكيت ومسابح مختلفة المساحات.

مبيعات قوية منذ مطلع 2021

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 876 مليون درهم حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 247 مبايعة بقيمة 675.86 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 100.32 مليون درهم، و226 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 575.54 مليون درهم.

وأظهر قطاع دبي العقاري مرونة منذ بداية العام 2021، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالبيئة العقارية في الإمارة، وأسهم في استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام لتصل إلى 14 مليار درهم حتى نهاية فبراير الماضي. وبلغ عدد عقود الإيجار المسجلة منذ مطلع عام 2021 حتى نهاية فبراير 96,396 عقداً، 57% منها عقود جديدة، و43% عقود مجددة، فيما بلغ عدد المشاريع الجديدة التي سُجّلت في نفس الفترة 7 مشاريع.

كما سجّلت قيمة هذه الرهون رقماً قياسياً جديداً بلغ 20.9 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر على الإطلاق منذ أكتوبر 2016. وسجّل الشهر ذاته أيضاً أعلى عدد تصرفات عقارية منذ مارس 2017، بعدد تصرفات وصلت إلى 6638 تصرفاً عقارياً، وصلت قيمتها إلى 29.4 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر منذ يناير 2018.

وسجّلت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 17% خلال يناير 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، في حين وصلت قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون الفاعلون في السوق العقاري إلى 84 مليون درهم خلال يناير 2021.