شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وباتستوني إلى نهائي كأس تحدي دبي للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا الإمارات وباتستوني إلى نهائي كأس تحدي دبي للبولو 2021 والمقرر له يوم الجمعة ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو والمقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند بعد فوزهما على بن دري وبيلاندي، وبذلك يواصل كل منهما سلسلة انتصاراته في هذه البطولة.

وقد أحسنت اللجنة المنظمة صنعاً حيث قررت مع بداية الجائحة وتنفيذاً للبروتوكول الصحي والحفاظ على سلامة اللاعبين والجمهور بتوفير الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي من خلال مشاهدة الحدث مباشرة على Field 3 أو متابعته عبر الإنترنت على البث المباشر لـ Pololine TV.

وكان الدور قبل النهائي شهد مباراتين مثيرتين، الأولى جمعت بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق بن دري بقيادة خالد بن دري، والتي انتهت بفوز الإمارات بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف بعد مباراة متكافئة تعادل الفريقان فيها 4 مرات، وبرغم تقدم فريق الإمارات طوال الأشواط الأربعة، إلا أن خالد بن دري خطف هدف التعادل لفريقه قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها ليعلن الحكم صحة الهدف ونهاية الوقت الأصلي معاً، ليحتكم الفريقان إلى الهدف الذهبي الذي أحرزه النجم جاسينتو كروتو ويرجح كفة فريق الإمارات وتنتهي المباراة بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف لبن دري.

أما المباراة الثانية والتي نجح فيها فريق باتستوني القوي في فرض أسلوب لعبه على منافسه فريق بيلاندي «البراندي» وفاز بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، حيث تقدم في البداية بهدفي السبق لتومي اريارتي، وفي الشوط الثاني عزز باتستوني الفوز بثلاثية نظيفة منهياً الشوط بخماسية دون رد، وفي الشوط الثالث نجح فريق بيلاندي في إحراز هدف لتصبح النتيجة 5-1، أما الشوط الرابع فقد شهد إحراز هدفين لكل فريق لتنتهي المباراة لصالح فريق باتستوني بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

افتتاح أول متجر لبيلاندي في الإمارات

ووسط أجواء احتفالية وبحضور الفرق الأربعة التي شاركت في مباراتي نصف النهائي، افتتح رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبي متجر «بيلاندي» الشهير بملابس البولو بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو وهو أول متجر لهذه الماركة الفرنسية بالإمارات.