الخارجية الإثيوبية: مستعدون دائما للتفاوض.. وسنواصل الملء

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن بلاده مستعدة دائما اللتفاوض بملف سد النهضة، مشيرا إلى أنها مستمرة في الملء.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أضاف متحدث الخارجية الإثيوبية أن إثيوبيا لن تواجه مشكلة إذا انتهت المفاوضات باتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد طلب رسميا أمس، من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة.

وأبدى حمدوك خلال رسالته لأطراف الرباعية، رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.

وجددت مصر موافقتها على مقترح السودان بإيقاف المحادثات المباشرة وإنشاء وساطة دولية برئاسة الاتحاد الإفريقي للعب دور فعال لكسر الجمود في المفاوضات الثلاثية، التي لم تنجح على مدى نحو 9 سنوات في التوصل لاتفاق بشأن السد.