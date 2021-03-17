مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لليمن وجنوب السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، أن مصر أرسلت مساعدات طبية للأشقاء فى جمهورية جنوب السودان واليمن الشقيق .

وقال المتحدث، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم الأربعاء، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان .

وأضاف البيان أنه "أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة جنوب السودان."

وتابع: "من جانبهم أعرب مسئولى الجانب السودانى بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة الأفريقية ، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها شعب جنوب السودان الشقيق ."

وأكمل البيان: "فى سياق متصل أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض محملة بالمساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان تمهيداً لنقلها إلى دولة اليمن".

وقال المتحدث في بيانه: "كما أعرب المسئولون من دولة اليمن عن بالغ شكرهم للدعم المصرى مؤكدين على إمتنانهم لمصر قيادةً وشعباً ، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة اليمنى."

وأشار المتحدث إلى أن تلك المساعدات "تأتي إنطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات ."