واشنطن تريد من الصين أفعالا وليس أقوالا

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واشنطن: صرح مسؤولون أميركيون الثلاثاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي إبداء حزم حيال بكين خلال اللقاء الأول مع مسؤولين كبار في الدبلوماسية الصينية الخميس في ألاسكا لكنها لا تتوقع نتائج فورية.

وستجري هذه المحادثات في مدينة أنكوريج بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان من جهة، والمسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي ووزير الخارجية وانغ يي من جهة أخرى.

وقالت مسؤولة أميركية لصحافيين إن هذا اللقاء يشكل "أول مناقشة لفهم مصالحنا ونوايانا وأولوياتنا". وأضافت "هناك شعور أو تصور أو ربما أمل أحيانا في بكين بأن رسالتنا العلنية مختلفة عن رسالتنا في جلساتنا الخاصة، ونعتقد أنه من المهم جدا تبديد هذه الفكرة بسرعة كبيرة".

وأكدت أن الدبلوماسيين الأميركيين يبدون في جلساتهم الخاصة درجة الحزم نفسها التي عبروا عنها في تصريحاتهم الأخيرة بشأن "قلقهم العميق" من قمع الأويغور المسلمين الذي وصفته واشنطن بأنه "إبادة جماعية"، واستقلال هونغ كونغ و"القمع الاقتصادي" الذي يعاني منه جيران الصين وكذلك "الأنشطة العدوانية الصينية المتزايدة عبر مضيق تايوان".

وقال مسؤول أميركي آخر إن "بكين تتحدث عن استعدادها لتغيير لهجة العلاقة" مع واشنطن لكن الولايات المتحدة "تريد أن ترى أفعالا وليس أقوالا على هذه الجبهة" و"تبقي في ذهنها الميل للصين لنقض وعودها".

ومع ذلك تؤكد إدارة بايدن أنها لا تريد الدخول في مفاوضات مفصلة في هذه المرحلة وبالتالي لا تتوقع إعلانات فورية. كذلك، لن يكون هناك إعلان مشترك في نهاية اجتماع أنكوريج.

وقالت المسؤولة الأميركية "نحن وسط عملية لتطوير استراتيجية صينية شاملة إلى حد ما"، موضحة أن هذا الاجتماع هو "مجرد بداية لتلك العملية". وأضافت "سنقدم بعض القضايا المحددة التي نعتقد أنه على بكين القيام بشيء ما حيالها لتغيير موقفها".

وأكد المسؤول الثاني "لا نطلب من الصين أن تفعل أي شيء آخر غير احترام القواعد الدولية"، مؤكدا أن واشنطن "ليس لديها توقعات غير واقعية" وتريد قبل كل شيء "فتح خطوط الاتصال".