البرلمان العربى يثمن دعم ورعاية الرئيس السيسى للحوار الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - ثمَّن رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، الجهود المخلصة التى تبذلها مصر لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أن دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجولات الحوار تؤكد الدور الريادى الدائم الذى تقوم به مصر فى دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطينى واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطينى من الداخل.

وأعرب رئيس البرلمان العربى، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، عن ثقته فى أن الجهود التى تقوم بها الشقيقة الكبرى ستسهم فى التوصل إلى توافقات وطنية بين الفصائل الفلسطينية إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات، والتى تعد المدخل الرئيسى لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة.

ورحب" العسومى" بانطلاق الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى بالقاهرة والذى يشارك فيه قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية، والذى يأتى استكمالاً للجولة الأولى التى عقدت بالقاهرة أيضاً يومى 8 و9 فبراير 2021.

ودعا رئيس البرلمان العربى، الفصائل الفلسطينية إلى البناء على الخطوات الإيجابية التى تحققت بهدف التوصل إلى توافق وطنى شامل يلبى تطلعات الشعب الفلسطينى ويوحد كلمته ويعزز موقفه أمام المجتمع الدولى ويدعم جهوده فى استعادة حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.