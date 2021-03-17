شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع برتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار أبوبكر الصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب لتوقيع بروتوكول تعاون بين المؤسستين تتويجًا للشراكة التى بدأت منذ عدة شهور بتدريب عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة بلغ عددهم 1056مستشار، يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية .

وأكدت الأكاديمية أنها ستقوم فى ظل خطتها التدريبية وبتكليف من هيئة قضايا الدولة باستكمال تدريب أعضاء الهيئة بمختلف درجاتهم الوظيفية، إيمانا بدور التدريب في صقل المهارات الشخصية والمهنية، كما يشمل البروتوكول العديد من أوجه التعاون، وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولى.