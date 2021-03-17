شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يستعرض أمام "النواب" مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه طالب وزارة التنمية المحلية، بإضافة بعض قرى المحافظة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية وحضارية فى الريف المصرى.

وأضاف الشريف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "طلبت من وزير التنمية أن تدخل التجمعات الريفية الأخرى بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، وهذا يساعدنا كثيرا نظرا لتوفر اعتمادات مالية لهذا المشروع".

وأكد اللواء محمد الشريف، أن محافظة الإسكندرية بدأت تتغير بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإصلاح وإزالة المخالفات، مشيراً إلى ما تم إنجازه بشأن محور المحمودية والسيولة المرورية التي تحققت بعد تطويره، ومشروع "بشاير الخير" الذي وفر سكن ملائم لآلاف الأسر من المواطنين.

واستعرض محافظ الإسكندرية المشاريع التي تقوم المحافظة بالعمل عليها في الخطة الحالية، وتشمل، تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة 130 مليون جنيه،

وإطلاق مشروع الهوية البصرية الذي وجه به الرئيس السيسي، بحيث يكون لكل محافظة بصمة خاصة بها تعبر عن هويتها، وهو ما تم البدء في تطبيقه في الإسكندرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية، ويشمل تفعيل "الخط السكندري" الذي تم تصميمه مستوحى من حقب زمنية متعاقبة على محافظة الإسكندرية، ليتم تطبيقه على جميع اللافتات والإعلانات في المحافظة حفاظا على التراث السكندري، وإنشاء خط ترام ( أبوقير _ الرمل )، وتحويل جميع الخدمات الخاصة بالأحياء من استخراج رخص مباني ودفع غرامات واستخراج تصاريح إلى خدمات إلكترونية دون تدخل عنصر بشري، والعمل على تطوير حلقة السمك وإيجاد أرض بديلة لنقلها من المكان الحالى .

كما استعرض الشريف، أهم التحديات التي تواجه المحافظة، والمتمثلة في وجود 150 ألف توك توك، مما يمثل أزمة كبيرة، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، ورؤية المحافظة لإيجاد وتوفير البدائل والقضاء على تلك الظواهر السلبية وفقاً للدراسات الأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقد اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح السايح، بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية برصف طريق الطابية بداية من مزلقان الشرطة العسكرية المعمورة البلد، وكذا شارع 25 بطريق طوسون – حي المنتزة، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن رصف بعض الطرق الهامة بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية، ورصف وإعادة تأهيل طريق أم زغيو بحي العجمي - محافظة الإسكندرية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن التأخر في رصف شارع المراغي العمومي و شارع الـ 500 العمومي رغم أنهم مدرجين ضمن خطة القري الأكثر احتياجا، وبشأن سوء حالة الشوارع بسبب عدم إعادة الشيء لأصله في العديد من الشوارع بدائرة المنتزه بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها.