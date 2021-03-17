شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: الرئيس السيسى ينتصر دائما للعدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن الرئيس السيسى دائما ما يصنع المعادلة الصعبة ما بين أن صناعة النهضة وتنفيذ خطة الدولة فى إتمام النهضة المنوط بها، وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتوفير القدر الكافى من الأمان للمواطن.

وأضافت مرثا محروس فى تصريحات لها، أنه خلال الفترة الماضية أصدر الرئيس السيسي عدد من القرارات التى تتلامس مع المواطن الأكثر احتياجا، تشمل إعادة تطوير القرى ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك الوحدات السكنية المدعمة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بملف التضامن الاجتماعى وغيرها من المبادرات التى تتلامس بشكل مباشر مع احتياجات المواطن المصرى، وتصب في رؤية سياسية أكبر.

وأشارت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه دائما ما يعمل الرئيس السيسى فى الحفاظ على خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.