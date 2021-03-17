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صحة الإسكندرية: تطعيم 2500 شخص بلقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تلقي 2500 شخص لقاح فيروس ، وذلك بمراكز التطعيم المخصصة لاستقبال المستفيدين.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل الوزارة، إنه جرى تخصيص 3 مراكز في الإسكندرية لتقديم اللقاح هي "صحة العمراوي بحي المنتزة، صحة المفروزة بمنيا البصل، والإقليمي لصحة المرأة" بالإسكندرية، والبدء بتقديم اللقاح إلى ذوي الأمراض المزمنة والأورام.

وأوضح أن اللقاح المقدم عبر مراكز الصحة، يحمي متلقيه من وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا لأعراض شديدة أو حرجة بنسبة ١٠٠%، كما أثبت فعاليته في الوقاية من المرض بنسبة ٨٦% ويساهم في عمل أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة ٩٩%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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