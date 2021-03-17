مقتل 11 جندياً في هجوم إرهابي بمالي

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

قال الجيش في مالي أمس الثلاثاء إن 11 جنديا قتلوا كما فقد 11 آخرون عندما نصب إرهابيون كمينا لدوريتهم في الصحراء بشمال البلاد.



وقال الجيش في بيان إن 14 جنديا أصيبوا، ثمانية منهم في حالة خطرة، في هجوم بمنطقة جاو بشمال البلاد أول أمس الاثنين.

وأضاف أن سبعة إرهابيون قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.

وصعد الإرهابيون هجماتهم في شمال ووسط مالي في السنوات الأخيرة. وكثيرون منهم مرتبطون بتنظيمي القاعدة أو داعش.

وكان الارهابيون قد استولوا على صحراء شمال مالي في العام 2012 قبل أن تطردهم قوات تقودها فرنسا في العام التالي.