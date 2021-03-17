اخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ ولي عهد ابوظبي لاختياره أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يهنئ ولي عهد ابوظبي لاختياره أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاختياره أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية لعام 2021.

 

وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي إن "هذا الاختيار إنما يأتي تتويجاً للجهود المقدرة التي يبذلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم".

 

ونوه إلى أن دولة الامارات ساهمت خلال جائحة ولازالت بالكثير من الدعم على المستوى الإنساني، وقدمت أطناناً من المساعدات الغذائية والدوائية للكثير من بلدان العالم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا