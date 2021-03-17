اخبار العالم

الدبيبة يبحث مع الرئيس التونسي التعاون الثنائي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يبحث مع الرئيس التونسي التعاون الثنائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، لبحث التعاون الثنائي.

 

وقال مكتب رئيس الحكومة الليبية إن الدبيبة التقى سعيد لبحث التعاون الثنائي.

 

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل سعيد إلى ليبيا في زيارة رسمية، رفقة وفد رفيع المستوى.

 

واستقبله في مطار معيتيقة الدولي، لدى وصوله، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا