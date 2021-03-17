الدبيبة يبحث مع الرئيس التونسي التعاون الثنائي

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، لبحث التعاون الثنائي.



وقال مكتب رئيس الحكومة الليبية إن الدبيبة التقى سعيد لبحث التعاون الثنائي.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل سعيد إلى ليبيا في زيارة رسمية، رفقة وفد رفيع المستوى.

واستقبله في مطار معيتيقة الدولي، لدى وصوله، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي.