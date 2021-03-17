رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية التوصل إلى توافق وطني بين الفصائل الفلسطينية

المناطق - وكالات

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أهمية التوصل إلى توافق وطني شامل بين الفصائل الفلسطينية إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات، التي تعد المدخل الرئيس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، مُعربًا عن ترحيبه بانطلاق الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة بمشاركة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية.

ودعا في بيان له اليوم، الفصائل الفلسطينية إلى البناء على الخطوات الإيجابية التي تحققت بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويوحّد كلمته ويعزز موقفه أمام المجتمع الدولي ويدعم جهوده في استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.