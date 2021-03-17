شكرا لقرائتكم خبر عن 548 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة في سلطنة عُمان 548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بالسلطنة 148558 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1617 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 137544 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 50 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 291 والمنومين في العناية المركزة 82 منوماً.