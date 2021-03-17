شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، في أول تعليق له على اتهامات التحرش التي تواجه حاكم نيويورك :"إن حاكم نيويورك الديمقراطى أندرو كومو يجب أن يستقيل إذا تم التأكد من مزاعم التحرش الجنسى التى تلاحقه، وتمت إدانته"

وأضاف في مقابلة تلفزيونية لشبكة إيه بى سى : "أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهى به الأمر إلى المحاكمة أيضا.. ينبغى افتراض أن المرأة تقول الحقيقة ولا ينبغى أن تكون كبش فداء وأن تصبح ضحية لمواجهتها تلك القضية".