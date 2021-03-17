النجف تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاربعاء، تسجيل ارتفاع في اصابات ووفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي، فان "محافظة النجف سجلت 491 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 2942 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بواقع 1828 بطريقة PCR و 1114 بطريقة Rapid Tests ".

في حين "بلغت حالات الشفاء 224 ، بينما سجلت المحافظة وفاة 4 مصابين بالوباء".



وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 41078

مجموع حالات الشفاء : 33436

مجموع الوفيات : 393

مجموع الحالات تحت العلاج : 7249

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3337

