سوريا تقول أن الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من كوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن مكتب الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء أن الأسد وزوجته أسماء في مرحلة التعافي من كوفيد-19، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المنزلي.

كان المكتب قد ذكر في الثامن من مارس آذار أن الأسد (55 عاما) وزوجته (45 عاما)، التي أعلنت تعافيها من سرطان الثدي في 2019، أصيبا بفيروس كورونا بعدما ظهرت عليهما أعراض طفيفة، مضيفا أنهما سيعملان أثناء فترة العزل بالمنزل.

وقال المكتب في بيان "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كوفيد-19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية"، في أول بيان بشأن الحالة الصحية للرئيس وزوجته منذ الإصابة.

وقال عضو في اللجنة الاستشارية السورية لمكافحة فيروس كورونا لرويترز في مطلع مارس آذار إن سوريا تشهد زيادة حادة في الإصابات بالفيروس منذ منتصف فبراير شباط مع بدء البلاد حملتها للتطعيم.

ويقول مسؤولو الصحة والإغاثة إنه لا يزال من الصعب تحديد حجم تفشي المرض نظرا لقلة منشآت الفحص في النظام الصحي الذي دمرته الحرب المستمرة منذ عشرة أعوام.