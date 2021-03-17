شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفي اتهامات أمريكية بالتدخل في الانتخابات بتوجيه من بوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو ـ رويترز

قالت روسيا، الأربعاء، إنه لا يوجد أساس لاتهامات وردت في تقرير للمخابرات الأمريكية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر على الأرجح توجيهات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 لمصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب. والتقرير الذي أصدرته المخابرات الأمريكية، الثلاثاء، في 15 صفحة يضاف إلى اتهامات قائمة منذ وقت طويل بأن بعض كبار مساعدي ترامب عملوا لمصلحة موسكو من خلال تضخيم مزاعم وجهتها شخصيات أوكرانية على صلة بروسيا إلى جو بايدن الذي كان آنذاك مرشحاً في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان على «فيسبوك»: «الوثيقة التي أعدتها المخابرات الأمريكية مجموعة أخرى من اتهامات لا أساس لها لبلادنا بالتدخل في العمليات السياسية الأمريكية الداخلية».

وأضافت: «استنتاجات التقرير التي خلصت إلى ممارسة روسيا عمليات نفوذ في أمريكا استنتاجات لا يؤكدها سوى ثقة أجهزة المخابرات في أنها على صواب. لم تتضمن حقائق أو أدلة محددة تؤكد مثل هذه الادعاءات». ومن المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو قريباً، ربما الأسبوع المقبل؛ بسبب هذه المزاعم حسبما ذكرت ثلاثة مصادر، الثلاثاء، شريطة عدم ذكر اسمها.