شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يثمن جهود مصر فى رعاية الحوار الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بانطلاق الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة، بمشاركة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، والذي يأتي استكمالاً للجولة الأولى التي عقدت بالقاهرة يومي 8 و9 فبراير الماضى. وثمَّن العسومي الجهود المخلصة التي تبذلها مصر لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أن دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجولات الحوار تؤكد الدور الريادي الدائم الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته بأن الجهود التي تقوم بها الشقيقة الكبرى ستسهم في التوصل إلى توافقات وطنية بين الفصائل الفلسطينية إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات، والتي تعد المدخل الرئيسى لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة. ودعا رئيس البرلمان العربي الفصائل الفلسطينية إلى البناء على الخطوات الإيجابية التي تحققت بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويوحد كلمته ويعزز موقفه أمام المجتمع الدولي ويدعم جهوده في استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.