شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزاري الخليجي": أمننا لا يتجزأ ونرفض التدخلات الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-(وكالات)

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته (147)،الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون.

وأكد المجلس الوزاري دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ضد الاحتلال الإيراني «نعتبر أي ممارسات تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية باطلة». وشدد على أن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار ورعايتها للإرهاب.

وحول الأزمة اليمنية، أكد دعم مجلس التعاون الخليجي لجهود الشرعية لإنهاء الأزمة هناك والتوصل لحل سياسي، كما أدان المجلس الوزاري استمرار هجوم ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب ما تسبب في زيادة معاناة حوالي مليوني مدني. واستنكر أيضاً استمرار عرقلة ميليشيات الحوثي وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الصيانة لخزان صافر.

ولفت إلى أن استمرار عرقلة ميليشيات الحوثي لأعمال الصيانة في خزان صافر قد يؤدي لوقوع كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر. كما أشاد بجهود الحكومة العراقية والتحالف الدولي في محاربة تنظيم «داعش».

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف في كلمة خلال الاجتماع، إن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل سياساتها المزعزعة للاستقرار وبرامجها الصاروخية والنووية.

وأكد الحجرف أن «أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، ونقف صفاً واحداً لأي تهديد تتعرض له دول المجلس». وأشار إلى أن المجلس الوزاري اتفق على دعم الاقتصاد الخليجي بصفته كتلة واحدة وثمن جهود القوات المسلحة للدول الأعضاء.

وحول القضية الفلسطينية، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي على موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت منها «نعتبرها قضيتنا الأولى». وأشاد بجهود مصر لاستضافة الحوار الفلسطيني لإنهاء النزاع. ورحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوافق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وأكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رفض مجلس التعاون الخليجي التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية. وأضاف الزياني: «تعرضت السعودية لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت ميناء رأس تنورة ومنشآت أرامكو في تهديد خطير لإمدادات الطاقة وحركة الاقتصاد العالمي».

وأشاد وزير الخارجية البحريني بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوي السعودية والتحالف العربي التي أفشلت كل محاولات الحوثي وخيبت آمالهم. وحول قمة العلا بالسعودية، قال إنها حققت خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك. وجدد موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت في الوقوف مع السعودية في وجه كل ما يمس أمنها واستقرارها. وأكد سعي مجلس التعاون الخليجي لإنهاء كل الصراعات في الدول العربية.