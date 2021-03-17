شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد البريطاني ينتقد معارضي لقاحات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

انتقد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، الأربعاء، من يدعون إلى العزوف عن تطعيمات الوقاية من فيروس «كورونا»، قائلاً: إن اللقاحات يمكنها «حماية وعتق» بعض أكثر أفراد المجتمع عرضة للإصابة. وفي مقالة موسعة نشرتها دورية الرعاية الصحية في المستقبل، دعا الأمير إلى اتباع نهج جديد إزاء الرعاية الصحية ووجه انتقادات أيضاً لمن يذمون جرعات الوقاية من «كوفيد-19». وكتب تشارلز يقول: «من كان يظن.. أنه في القرن الحادي والعشرين ستكون هناك جماعة ضغط كبيرة تعارض التطعيم على الرغم من تاريخه في القضاء على العديد من الأمراض العضال وقدرته حالياً على عتق بعض أكثر أفراد مجتمعنا عرضة للإصابة وحمايتهم من فيروس كورونا». والأمير، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً والذي كان قد أصيب بفيروس «كورونا» في مارس/ آذار من العام الماضي، وغيره من كبار أفراد العائلة المالكة يجاهرون بتأييدهم للقاحات. وتلقى تشارلز وزوجته كاميلا (73 عاماً) الجرعة الأولى من التطعيم الشهر الماضي، كما شجعت الملكة إليزابيث (94 عاماً) الناس على تلقي جرعة من اللقاح، قائلة: إنها غير مؤلمة وإنه ينبغي على من يشعرون بالقلق التفكير في الآخرين. لكن مقالة الأمير المنشورة ركزت على دعوته إلى مواجهة المشكلات الصحية في الأمد البعيد عن طريق الدمج بين العلم والسياسة العامة والسلوك الشخصي. وقال: «أرى أيضاً أن الطب بحاجة للجمع بين العلوم الحيوية ومعتقدات المرء وآماله وطموحاته واختياراته»، ودعا إلى نهج متفتح إزاء الطب التكميلي الذي يدافع منذ وقت طويل عن مميزاته على الرغم من الانتقادات التي وجهها له بعض العاملين في مهنة الطب.