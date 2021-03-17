شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يصل إلى ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الرئيس التونسي قيس سعيّـد إلى مطار معيتيقة الدولي، صباح الأربعاء، وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي في استقباله. وذكر مكتب سعيّـد، الثلاثاء، أن الزيارة تهدف إلى «دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي نأمل في إجراء انتخابات عامة فيها في ديسمبر؛ سعياً لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات». وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسلمت السلطة، الثلاثاء، من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.