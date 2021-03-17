شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تعرَف المرأة الإفريقية بفوائد المشاركة في إكسبو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً سلسلة من الندوات الإلكترونية تستهدف توفير معلومات قيّمة ومفيدة لسيدات ورائدات الأعمال الأفارقة حول ممارسة الأعمال في دبي، وفوائد المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي. ونظمت المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي في إفريقيا أول ندوة افتراضية ضمن سلسلة «المرأة الإفريقية في قطاع الأعمال: تواصل مع السوق الإماراتية ومعرض إكسبو 2020 دبي»، حيث استقطبت الندوة 200 مشارك من الإمارات وإفريقيا والأسواق الناشئة، يمثلون شريحة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال في قطاعات متنوعة.

وجرى تنظيم الندوة الأولى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة وبدعمٍ من «بيزموسيز بيزنيس جروبس» ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، حيث وفرت الندوة رؤى قيمة حول المشهد الاقتصادي لدبي، والحوافز والمزايا التنافسية المتاحة أمام الشركات الأجنبية والمستثمرين من حول العالم.

فرص التعاون

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى أن سلسلة الندوات الافتراضية تشكل قناة جديدة للحوار البنّاء بين قطاعي الأعمال في الإمارات وإفريقيا، وتستكشف فرص التعاون المشتركة وسبل الشراكات الاقتصادية الثنائية.

ولفت خان إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي يشكل منصة مثالية للشركات الإفريقية لتعزيز حضورها العالمي، مضيفاً أن غرفة دبي وباعتبارها شريك قطاع الأعمال الرسمي لمعرض إكسبو، ستلعب دوراً أساسياً في خلق فرص وشراكات جديدة خلال فترة المعرض، الذي يعتبر أول إكسبو دولي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وأضاف مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي: «نجحت دبي على مر السنوات الماضية في تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي للشركات الإفريقية، حيث تعتبر القارة الإفريقية سوقاً ذات أهمية استراتيجية لغرفة دبي، وجزءاً أساسياً من خططها للتوسع الدولي. وتلعب مكاتبنا التمثيلية دوراً مهماً في تسهيل التجارة البينية، وتحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق الواعدة واستقطاب الشركات الإفريقية إلى دبي.»

المشاركون

شارك في الجلسة النقاشية الافتراضية كل من نيجيست هايل، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، وفيكتوريا مالوكا، مدير إدارة المرأة وشؤون الجنسين والتنمية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وماريانا بولبوك، الرئيس التنفيذي والشريك العام لـ«بيزموسيز بيزنيس جروبس» والدكتور أشرف علي ماهاتي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وخلال استبيان جرى على هامش الندوة، أشار 74% من المشاركين إنهم ينظرون في تأسيس أعمال لهم في دبي، في حين ذكر 20% أنهم يمارسون تجارتهم عبر دبي، في حين أن 92% منهم قالوا إنهم يخططون لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي.