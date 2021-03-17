شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو ليفربول غاضبون من ملعب «كيركبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عبر لاعبو ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن عدم شعورهم بالرضا من ملعب التمرينات الجديد «كيركبي» (50 مليون استرليني) بعد 4 أشهر فقط من الانتقال إليه ويفضلون العودة لميلوود وفق الصن البريطانية.

ويضم كيركبي 3 ملاعب بالحجم الطبيعي و2 جيم وصالة رياضية ومسبحاً وصالة للكرة الطائرة لكن مكانه في منطقة تشتد فيها الرياح خصوصاً في أشهر الشتاء يجعله غير محبذ للاعبين ويعتقدون أنه سبب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

وكان ليفربول ثالث الترتيب عندما انتقل لمجمع أكسا الجديد لكنه الآن يحتل المركز السادس.

وفي سياق متصل، أكد مالكو ليفربول (مجموعة فينواي سبورت) شراء نجم السلة الأمريكي ليبرون جيمس أسهما بقيمة 540 مليون استرليني في المجموعة، ويملك جيمس أسهماً في نادي ليفربول منذ 2011 لكنه قرر مع شريكه مافريك كارتر الآن رفع قيمة مشاركته في ملكية بطل إنجلترا ليصبحا أول أمريكيين من أصول إفريقية في تاريخ المجموعة التي عززت ذراعها الاقتصادي.