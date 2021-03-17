شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بنغلاديش بالذكرى المئوية للشيخ مجيب الرحمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ مجيب الرحمن مؤسس جمهورية بنغلاديش الشعبية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد عبدالحميد.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.(وام)