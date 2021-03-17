شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يمر بنقص غير مسبوق في أشباه الموصلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنجهاي – رويترز

قال مسؤول كبير في جمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية، الأربعاء، إن العالم يمر بنقص غير مسبوق في الرقائق، بعد نمو مبيعات أشباه الموصلات 18% العام الماضي. وقال تشو زي شيوي، رئيس الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في تصريحات خلال مؤتمر «سيميكون» الصين: «يتعين علينا تعزيز تعاوننا، وأن نولي اهتماماً أكبر بالابتكار. هذه هي الطريقة الوحيدة حتى تتمكن صناعتنا من إدارة التحديات التي تواجهنا». وتعد الصين من أكبر المشترين لأشباه الموصلات في العالم؛ لكن إنتاجها المحلي يعد هامشياً. ونمت المبيعات لديها 17.8% في 2020 عن العام السابق إلى 891 مليار يوان (137 مليار دولار)، وفقاً لجمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية.