محافظ الإسكندرية يطالب "محلية النواب" بزيادة الاعتمادات المالية لرصف الطرق

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القاهرة - سامية سيد - المحافظ: التغيرات المناخية تجعلنا نستقبل 10 ملايين متر مكعب مياه.. يتبقى منها 8 ملايين راكدة فى الأرض

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الإسكندرية، خاصة فيما يتعلق برصف الطرق ومشروعات الصرف الصحي.

وقال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تواجه أزمة حقيقية في رصف الطرق، موضحا أن مياه الأمطار "النوات" تفسد هذا الرصف في ظل زيادة كميات المياه، متابعا: "بسبب النوات الرصف لا يحتمل المياه الراكدة في الشوارع والتي قد تستمر بالشهر، ونطالب بطريقة مبتكرة في الإسكندرية فيما يخص الرصف بحيث يتحمل المياه".

واستطرد المحافظ: "المحافظة تستقبل 10 ملايين متر مكعب مياه، والاستيعاب الفعلي مليون ونصف متر مكعب مياه، وبالتالي يظل ما يقرب من 8 ملايين متر مكعب مياه راكدة في الأرض، وكل نجع المياه فيه راكدة بارتفاع متر".

وقال المحافظ: "نحاول التنسيق مع وزارة التخطيط لمضاعفة المبالغ المالية المخصصة للمحافظة، وفي عام 2015 شهدنا تغيرات مناخية وهطول للأمطار بكميات 10 اضعاف الطاقة الاستيعابية، ويجب أن نقف في ظهر بعض لمواجهة التحديات".