محافظ الإسكندرية أمام "النواب": التغيرات المناخية تجعلنا نستقبل ١٠ مليون متر مكعب مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي ناقش بعض طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، والتي تقدم بها بعض النواب.

وقال محافظ الإسكندرية إن المحافظة تواجه أزمة حقيقية في رصف الطرق، موضحًا أن مياه الأمطار والنوات تفسد هذا الرصف، في ظل زيادة كميات المياه.

وأضاف الشريف: "بسبب النوات الرصف لا يحتمل المياه الراكدة بالشوارع والتي قد تستمر بالشهر.. ونطالب بطريقة مبتكرة في الإسكندرية في ما يخص الرصف؛ بحيث يتحمل المياه".

وتابع محافظ الإسكندرية: نستقبل ٣ ملايين ونصف مليون متر مكعب مياه، وفي وقت آخر نستقبل ١٠ ملايين متر مكعب مياه، ويظل ما يقرب من ٨ ملايين متر مكعب مياه راكدة في الأرض، وكل نجع المياه فيه راكدة بارتفاع متر.

واستطرد الشريف: "نحاول التنسيق مع وزارة التخطيط؛ لمضاعفة المبالغ المالية المخصصة للمحافظة، ففي عام ٢٠١٥ شهدنا تغيرات مناخية وهطولًا للأمطار بكميات ١٠ أضعاف الطاقة الاستيعابية، ويجب أن نقف في ظهر بعض لمواجهة التحديات".