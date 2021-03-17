شوقي علام يستقبل وزير الأوقاف اليمني لبحث تعزيز التعاون الإفتائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- معالي الوزير محمد عيضة شبيبة -وزير الأوقاف والإرشاد اليمني- والوفد المرافق له، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف اليمنية.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية اليمنية على كافة المستويات، كما استعرض تاريخ دار الإفتاء المصرية ومراحل التطوير التي مرت بها.

وحول مواجهة الفكر المتطرف أشار المفتي إلى أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي أنشأته الدار عام 2014، قام -ولا يزال يقوم- بجهود كبيرة في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأنه أصدر العديد من التقارير والإصدارات المهمة لمواجهة هذا الفكر الظلامي.

وأشار إلى أن الدار أصدرت كذلك مجلة “Insight” التي ترد بها على مجلة دابق ورومية الصادرة عن تنظيم داعش الإرهابي، تفنيدًا لما يبثونه من فكر منحرف، وسعيًا لتحصين الشباب من الوقوع في براثن الإرهاب.

وأشاد وزير الأوقاف اليمني بمجهودات دار الإفتاء المصرية في مجال مواجهة الفكر المتطرف وتطوير المجال الإفتائي، مبديًا تطلعه إلى استفادة وزارة الأوقاف اليمنية من خبرات الدار في تأهيل الأئمة اليمنيين على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.

وقد أكد فضيلة المفتي من جهته استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي والتدريبي للأئمة اليمنيين، واستقبالهم ضمن البرامج التدريبية للدار.