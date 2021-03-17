12 دولة علّقت إستخدامه، وزير الصحة يؤكّد : ستجتمع اليوم لجنة لدراسة ملفّ لقاح "إسترازينيكا" في إنتظار النتائج النهائيّة

اسماعيل عبد الحي - أكّد وزير الصحة فوزي المهدي اليوم، الثلاثاء 16 مارس 2021، أن اللقاحات التي تلقتها تونس آمنة وفعّالة وتونس لن تلقّح لمواطنيها إلاّ بعد التأكد من سلامة ونجاعة اللقاحات.

وعن سلامة لقاح "إسترازنيكا"، أكد الوزير أن هذا النوع من اللقاحات ضمن مبادرة "إيفاكس" والملايين في العالم تلقوا جرعات منه ولم يتم إلى الآن إثبات علاقة بين المضاعفات التي ظهرت على عدد من الذين تلقّوا الجرعة الأولى باللقاح.

وأشار إلى أن لجنة علمية تتابع كل التطورات، مشددا على أنّ المنظمة العالمية للصحة والهيئة الأوروبية للدواء ستعلنان عن النتائج إن كانت المضاعفات في علاقة بالتلقيح من عدمه.

وأضاف الوزير أن وزارة الصحة لها هيئات علمية خبيرة في المجال وستجتمع لجنة اليوم لدراسة الموضوع.

يذكر أن 12 دولة أوروبية علّقت إستخدام لقاح "إسترازينيكا" بسبب ورود تقارير عن آثار جانبية لدى عدد من الذين تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح.