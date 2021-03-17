“يينا القابضة” تدعم الدورة الثانية من برنامج “لالة المتعاونة”

جدة - عبدالحي حسين - تم، أخيرا، تتويج 25 تعاونية نسوية تضم 248 مُتعاونة بالجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” في دورتها الثانية، من بين 458 فكرة مشروع تقدمت بها التعاونيات النسائية، في إطار طلب إبداء اهتمام أطلقه مكتب تنمية التعاون (ODCO).

وأفاد بلاغ صادر عن مجموعة “يينا القابضة”، أن هذه الأخيرة تدعم من خلال فروعها “سوبر سيرام” وشركة الغرب للورق والكرتون “GPC”، التعاونيات النسائية، خلال الدورة الثانية من الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة”، التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، من أجل دعم أفضل فكرة تطوير مشروع تعاوني نسائي.

ويؤكد بلاغ المجموعة أن شركتي “سوبر سيرام” والغرب للورق والكرتون “GPC” التزمتا بدعم تعاونيتين، من أجل تحقيق مشاريعهما وإخراجها إلى أرض الواقع، ويتعلق الأمر بتعاونية العيون لإعادة تدوير النفايات الخاصة بمعالجة النفايات في المنطقة الجنوبية.

وتهتم هذه التعاونية النسائية بجمع الزيوت المستخدمة داخل المطاعم من أجل تحويلها إلى وقود طبيعي، بالإضافة إلى جمع النفايات الصلبة، رصها، وتحويلها داخل الوحدات الخاصة بإعادة التدوير.

وفي هذا السياق، تعمل التعاونية النسائية “كوب 22 فن وديكور” من مدينة الدار البيضاء، على جمع مختلف النفايات الصلبة: الكارتون، البلاستيك، الورق وغيرها، وتحويلها إلى مجسمات زخرفية خاصة بالزينة.

وحسب بلاغ مجموعة “يينا القابضة”، فإن التعاونيتين اللتين تم اختيارهما من طرف شركتي “سوبر سيرام” وشركة الغرب للورق والكرتون “GPC” ستحظيان بالدعم اللازم، ولهما الهدف نفسه المتمثل في معالجة وإعادة تدوير النفايات، مع تحويلها من أجل الحفاظ على البيئة.