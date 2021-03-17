الرجاء يواجه نكانا وعينه على تحقيق النقاط الثلاث

جدة - عبدالحي حسين - يواجه الرجاء الرياضي لكرة القدم، نظيره نكانا الزامبي اليوم الأربعاء بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب ليفي مواناواسا ستاديوم، برسم ثاني جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ويطمح الرجاء للعودة إلى الدار البيضاء بالانتصار، وتحقيق النقاط الثلاث، لمواصلة الصدارة والاقتراب من التأهل خطوة بخطوة.

وعلاقة بالموضوع، قال جمال السلامي مدرب الرجاء في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إنه يتمنى أن يكون اللاعبون في كامل جاهزيتهم، رغم أن المهمة لن تكون سهلة، مشيرا إلى أنه يعرف أن نكانا الزامبي لا يريد أن يخسر المباراة الثانية على التوالي.

وأضاف السلامي، أن الرجاء استعد للمباراة في أجواء جيدة، واللاعبون لديهم رغبة في تسجيل نتيجة إيجابية، وإمكانيات لتجاوز كل الصعوبات، مع الطموح دائما للفوز.

وختم السلامي تصريحه، بإشارته إلى أنهم يشاركون هذا الموسم في عدة مسابقات، مبرزا أن منافسة كأس الكونفدرالية تدخل ضمن اهتماماتهم.

جدير بالذكر، أن الرجاء يحتل الرتبة الثانية في مجموعته بثلاث نقاط، خلف بيراميدز المصري المتصدر بنفس عدد النقاط.