سانديا تاج الدين تؤكد علاقتها بـ”السكافاندري”

جدة - عبدالحي حسين - أكدت الممثلة سانديا تاج الدين، الشكوك التي كانت تحوم حول علاقتها بالممثل ناصر أقباب، وذلك من خلال منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

ونشرت سانديا تاج الدين، ليلة أمس الثلاثاء صورة رفقة ناصر الشهير بلقب “السكفاندري”، مع معايدة له بمناسبة عيد ميلاده، مخاطبة إياه بأنه حبيبها، كما نشر هو على حسابه مقاطع فيديو لاحتفالهما معا بهذه المناسبة في جو رومانسي.

وقبل أسبوع فقط، تجنب الثنائي معا، التوضيح المباشر لطبيعة العلاقة التي تجمعهما، وذلك أثناء طرح الموضوع في برنامج “رشيد شو”، لكنهما في المقابل لم ينفيا زواجهما بعد نشر صورة لهما توحي بذلك.

وفي تصريحات سابقة، أكد الممثلان ناصر وسانديا، أنهما ينتظران الوقت المناسب للحديث عن العلاقة التي تجمعهما، دون نفي الشكوك التي تحوم حولهما على مواقع التواصل الاجتماعي وبين جمهور الفن بالمغرب.

ويعتبر أقباب صاحب 31 سنة، من بين الوجوه الشابة التي فرضت نفسها في الساحة الفنية، مباشرة بعد تخرجه من المعهد العالي للتمثیل المسرحي والتنشیط الثقافي، وكذلك الأمر لسانديا التي خطفت الأنظار منذ ظهورها الأول.