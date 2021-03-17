إيران… 8 قتلى ومئات المصابين في احتفالات “الأربعاء الأحمر”

جدة - عبدالحي حسين - لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 900 آخرون في احتفالات “الأربعاء الأحمر” التي تسبق “عيد النوروز” في إيران.

وأفاد رئيس هيئة الطوارئ الإيرانية، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن 72 شخصا من المصابين فقدوا أعضاء من أجسادهم، و234 أصيبوا بحروق، و300 تلقوا إصابات في أعينهم.

وخلال العام الماضي خلّفت الاحتفالات المذكورة 3 قتلى و1403 مصابين، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

واحتفالات “الأربعاء الأحمر” مهرجان تقليدي، يقام في آخر أربعاء قبل عيد النوروز (الربيع) الذي يصادف 21 مارس من كل عام، وهو تاريخ بدء العام الجديد في إيران حسب التقويم الفارسي.

وفي كل عام يلقى العديد من الأشخاص مصرعهم في احتفالات “الأربعاء الأحمر”، التي يشارك فيها الأطفال والشبان، ويشعلون النيران ثم يقفزون فوقها.