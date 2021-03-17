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بني ملال… شاب يضع حدا لحياته شنقا

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين -  أقدم شاب في عقده الثالث على الانتحار شنقا، ليلة أمس الثلاثاء، حيث عثر عليه معلقا بجدع شجرة زيتون بحي اعياط ببني ملال.

وحسب مصادر اليوم24″، فقد عثر بعض المواطنين على جثة شاب يبلغ 31 سنة، معلقا بجدع شجرة، والذي كان يعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحدث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية وعناصر الشرطة العلمية التي حلت بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

هذا وقد جرى، نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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