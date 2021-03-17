بركان يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته قاريا عند مواجهة القطن

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق نهضة بركان لكرة القدم، نظيره القطن الكاميروني اليوم الأربعاء بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، بملعب رومدا ادجيا، برسم ثاني جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويطمح النهضة لمواصلة انتصاراته قاريا عند مواجهة القطن، والعودة إلى بركان بالنقاط الثلاث لتأكيد صدارته، قبل الديربي المغاربي الذي سيجمعه بشبيبة القبائل الجزائري، في ثالث جولات المسابقة.

وأنهى بركان تحضيراته للمباراة بمعنويات كبيرةً، حيث أجرى أمس الثلاثاء آخر حصة تدريبية بملعب رومدا ادجيا بجاروا، المحتضن للمباراة.

جدير بالذكر، أن نهضة بركان يتصدر مجموعته بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل، المحتل للرتبة الثانية بنفس عدد النقاط.