216 مليون درهم مساعدات صحة دبي لمرضى معسرين خلال جائحة كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الصحة بدبي لمرضى معسرين خلال جائحة كوفيد العام الماضي 216 مليون و360 ألف و861 درهماً استفاد منها 23 ألف و942 مريضاً، وذلك ضمن حزمة من البرامج العلاجية والإنسانية التي نفذها "صندوق الصحة" بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع المحلي.



وقال سالم محمد بن لاحج مدير "صندوق الصحة" بهيئة الصحة بدبي ان الصندوق قدم خلال العام الماضي من خلال برنامج "مساعدة" مساعدات علاجية وصلت قيمتها إلى 19 مليون و627 ألف و449 درهماً استفاد منها 1517 مريضاً، كما قدم برنامج "علاج الخير" لمبادرة العيون بالتعاون مع مؤسسة نور دبي مساعدات إنسانية بقيمة 453 ألف و410 دراهم استفاد منها 18 مريضاً.

كما قدم الصندوق من خلال مبادرة "الأمراض النفسية" مساعدات لمرضى معسرين بقيمة 66 ألف و960 درهماً استفاد منها 80 مريضاً، بينما بلغت قيمة المساعدات العلاجية التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: "أنقذ قلباً" مليون و592 ألف و175 درهماً استفاد منها 63 مريضاً، وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: "الكلى" خلال العام الماضي 218 ألف و914 درهماً استفاد منها 15 مريضاً.

كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: "العيادة التطوعية" خلال العام الماضي 607 آلاف درهماً استفاد منها 30 مريضاً.

واستعرض ابن لاحج الجهود التي يقوم بها الصندوق من خلال برنامج الأدوية الذي يقوم بتقديم المساعدات للمرضى المعسرين وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وشركات الأدوية والجمعيات الخيرية وإدارة خدمات الصيدلة بالهيئة، والمتبرعين من أفراد المجتمع المحلي حيث بلغت قيمة المساعدات التي قامت الهيئة بتوفيرها من خلال 14 برنامجاً دوائياً تتضمن 49 صنفاً دوائياً 178مليون و224 ألف و418 درهماً استفاد منها 751 مريضاً.

وقال ان صندوق الصحة قدم خلال شهر رمضان الماضي ضمن مبادرة: "مير الخير" وجبات غذائية لذوي الدخل المحدود والفئات المساندة بلغت قيمتها 319 ألف و860 درهماً استفاد منها 21 ألف و324 زائراً لمستشفيات الهيئة وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وجمعية بيت الخير.

وأشار إلى ان صندوق الصحة ساهم مع بداية جائحة كوفيد-19 العام الماضي بتقديم مبلغ 15 مليون درهم للجنة كوفيد لمساعدتها على القيام بمهامها في مواجهة الجائحة.

وثمن مدير صندوق الصحة جهود الأفراد والشركاء الاستراتيجيين للهيئة في هذا المجال لدورهم الفاعل في انجاح كافة البرامج الخيرية والإنسانية التي نفذتها الهيئة من خلال "صندوق الصحة" ومنهم: بنك دبي الإسلامي، ومؤسسة نور دبي، وصحيفة الامارات اليوم، وشركات الأدوية، ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الانسانية والخيرية، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية رحمة، وجمعية الشارقة الخيرية، وبرنامج ألم وأمل وغيرها من الجمعيات والمتبرعين من أفراد المجتمع والشركاء ممن كان لهم اسهامات كبيرة في هذا المجال.