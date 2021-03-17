شكرا لقرائتكم خبر عن قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. حكم رادع بحق مرتكبي جريمة فتى الزرقاء بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء التي وقعت في أكتوبر الماضي وكان ضحيتها فتى في السادسة عشرة من العمر.

كما أصدرت حكما على متهمين اثنين بالحبس مدة سنة، وعلى آخر بالسجن لمدة 15 سنة، وعلى متهم آخر بالسجن 10 سنوات ووضعه بالأشغال المؤقتة، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، “الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل”.

وتتلخص أحداث قضية “فتى الزرقاء” بقيام عدة أشخاص “بخطف فتى من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.

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