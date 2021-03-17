التحالف الدولي يسلم العراق اسلحة ومعدات عسكرية

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بغداد - ياسين صفوان - سلم التحالف الدولي اليوم الاربعاء معدات وتجهيزات عسكرية الى القوات العراقية.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي،
ان التحالف الدولي في العراق سلم تجهيزات ومعدات تشمل عجلات عسكرية واسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 5 مليون دولار.
ان التحالف الدولي في العراق سلم تجهيزات ومعدات تشمل عجلات عسكرية واسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 5 مليون دولار.
واشار الخفاجي بأن هذه المنحة تأتي من اجل مساعدة قوات الامن العراقية في حربها ضد داعش الارهابي وتساهم في بناء المؤسسات العسكرية بالتجهيزات الضرورية.