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التحالف الدولي يسلم العراق اسلحة ومعدات عسكرية

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بغداد - ياسين صفوان - سلم التحالف الدولي اليوم الاربعاء معدات وتجهيزات عسكرية الى القوات العراقية.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي،
ان التحالف الدولي في العراق سلم تجهيزات ومعدات تشمل عجلات عسكرية واسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 5 مليون دولار.

واشار الخفاجي بأن هذه المنحة تأتي من اجل مساعدة قوات الامن العراقية في حربها ضد داعش الارهابي وتساهم في بناء المؤسسات العسكرية بالتجهيزات الضرورية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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