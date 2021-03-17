التحالف الدولي يسلم العراق اسلحة ومعدات عسكرية

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي،ان التحالف الدولي في العراق سلم تجهيزات ومعدات تشمل عجلات عسكرية واسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 5 مليون دولار.

واشار الخفاجي بأن هذه المنحة تأتي من اجل مساعدة قوات الامن العراقية في حربها ضد داعش الارهابي وتساهم في بناء المؤسسات العسكرية بالتجهيزات الضرورية.