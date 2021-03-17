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انتشار قياسي لاصابات كورونا المتحور في كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي، اليوم الأربعاء، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا بدأت بالانتشار سريعاً وسجلت أرقاماً قياسية خلال الفترة الماضية.
وقال برزنجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اقليم كردستان سجل أعلى الإصابات خلال الأيام الماضية بنسبة 7.8 في المئة"، متوقعاً "زيادة وتيرة الإصابات خلال الفترة المقبلة كون السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة".

ولفت إلى "خطورة السلالة الجديدة باعتبارها شديدة العدوى"، مضيفاً أن "عدد المصابين يفوق عدد الأسرة المخصصة لهم في المستشفيات، وهذا دليل على الانتشار السريع للفيروس في المجتمع".

واختتم برزنجي بيانه "بمطالبة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة"، داعياً "إياهم إلى مراجعة مراكز فحص كورونا عند ظهور أعراض المرض لتلقي العلاج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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