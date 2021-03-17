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بالجدول: وزارة التربية تحدد موعد الامتحان 'التمهيدي' للمتقدمين على الخارجي

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بغداد - ياسين صفوان - حددت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، الثالث من شهر نيسان المقبل موعدا لإجراء الامتحان التمهيدي للمتقدمين على الخارجي.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت الثالث من شهر نيسان لعام 2021 موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين للامتحان الخارجي للمراحل الثلاثة المنتهية وتستمر لغاية السابع عشر من الشهر ذاته".

واضاف البيان ان "الامتحان يبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، اما في حال صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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