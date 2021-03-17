انت الان تتابع خبر بالفيديو: إخلال مصرف الرشيد بالعقود... صدمة قادت عددا من التجار للانتحار أو الجنون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نصب الخيام وقطع الشوارع وبالاخص شارع الرشيد الذي يضم مبنى البنك المركزي، هو ما بات يفكر به المتظاهرون كخطوة تصعيدية في القريب العاجل، خاصة بعد رفض ادارة المصرف النزول والاستماع اليهم.

وينتظر الالاف من التجار ما ستؤول اليه الامور في الايام المقبلة. املين بأن يسدد المصرف كافة مستحقاتهم المالية قبل البدء بالتصعيد حسب تصريحاتهم.

