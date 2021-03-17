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بالفيديو: إخلال مصرف الرشيد بالعقود... صدمة قادت عددا من التجار للانتحار أو الجنون

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بغداد - ياسين صفوان - نصب الخيام وقطع الشوارع وبالاخص شارع الرشيد الذي يضم مبنى البنك المركزي، هو ما بات يفكر به المتظاهرون كخطوة تصعيدية في القريب العاجل، خاصة بعد رفض ادارة المصرف النزول والاستماع اليهم.

وينتظر الالاف من التجار ما ستؤول اليه الامور في الايام المقبلة. املين بأن يسدد المصرف كافة مستحقاتهم المالية قبل البدء بالتصعيد حسب تصريحاتهم.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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