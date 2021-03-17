وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج يبحثون متابعة تنفيذ قرارات «قمة العلا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، متابعة تنفيذ قرارات «قمة العلا»، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، خلال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول المجلس، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري د. عبداللطيف الزياني، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون د. نايف فلاح مبارك الحجرف.



وأكد الحجرف أن المجلس الوزاري سوف يبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة التي استضافتها محافظة العلا في السعودية، في 5 يناير الماضي، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقدم الحجرف شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة 147 للمجلس الوزاري حضورياً رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.